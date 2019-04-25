بعد 37 سنة.. سيول إيران تعيد جثة جندي عراقي مفقود منذ الحرب

أعلنت السلطات العراقية يوم الثلاثاء، العثور على رفات جندي عراقي مفقود منذ الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، بعد أن جرفته السيول القوية في إيران إلى بلدة المشرح العراقية التابعة لمحافظة ميسان جنوبي البلاد.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مسؤول محلي في محافظة ميسان قوله إن رفات الجندي العراقي عبد الأمير حاج جبار الجادري عاد إلى العراق مع السيول التي اجتاحت إيران خلال الفترة الماضية.

وأوضح المسؤول العراقي أنه تم التعرف على الجندي العراقي من قرص معدني بقلادة معلقة في الرقبة تحمل اسمه، كما عثر على مقتنيات له من قطع نقود وساعة يدوية.

بدوره قال زهير كامل رئيس المجلس المحلي لناحية الفجر في تصريحات صحفية إن الجندي العراقي فُقد عام 1982 أثناء الحرب الإيرانية العراقية أي قبل 37 عاماً، وحملت رفاته السيول الأخيرة إلى منطقة المشرح في العمارة.

ونشرت صفحات عراقية على مواقع التواصل الاجتماعي تشييع الجندي العراقي في بلدة الفجر التابعة لمحافظة ذي قار جنوبي العراق.

وكان الجادري قد فقد عام 1982 خلال اجتياح القوات العراقية مدناً إيرانية حدودية، رداً على قصف الجيش الإيراني لمدينة البصرة على مياه الخليج العربي جنوبي العراق.

يذكر أن الحرب العراقية الإيرانية اندلعت عام 1980 واستمرت لمدة ثماني سنوات، وتسببت بمقتل قرابة مليون شخص من البلدين.