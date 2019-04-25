"شؤون الحرمين" السعودية تكشف عن خطتها التشغيلية لموسم رمضان

أعلنت الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الخطة التشغيلية للرئاسة في موسم رمضان لهذا العام.

وقال الرئيس العام لشؤون الحرمين، الشيخ عبد الرحمن السديس، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الخطة التشغيلية للرئاسة وضعت وفق رؤية المملكة (2030), وبتعاون تام مع الجهات الحكومية لخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأضاف السديس: "الرئاسة والإمارة والجهات الحكومية المساندة فعلت العديد من الحملات لتقديم الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين والتسهيل عليهم لأداء مناسكهم بكل يسُر وسهولة".

وأكد أن رئاسة شؤون الحرمين اعتمدت في خطتها على العديد من المحاور، منها ما هو الإداري والتوجيهي والفكري والهندسي والثقافي والإعلامي.

وأشار السديس إلى أن الرئاسة جهزت من القوى العاملة أكثر من عشرة آلاف موظف وموظفة لخدمة زوار وعمار الحرمين الشريفين.

كما أعدت الرئاسة أكثر من 140 مبادرة لموسم رمضان، بحسب السديس الذي لفت أيضاً إلى أنهم أطلقوا خدمة الرقم الموحد.