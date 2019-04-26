قتيلان في تحطم مروحية عسكرية مغربية في الصحراء الغربية

لقي عسكريان مغربيان مصرعهما الجمعة في حادث تحطم مروحية تابعة للقوات المسلحة الملكية بمنطقة تيشلا في الصحراء الغربية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أن الضحيتين من طاقم المروحية، هما ضابط ربان وضابط صف ميكانيكي لقيا مصرعهما في الحادث، فيما أصيب عنصر ثالث من الطاقم بجروح طفيفة.

وأشار المصدر إلى أن إجراء تحقيق تقني لتحديد أسباب الحادث.

وتضم القوات المسلحة الملكية حوالي 200 ألف فرد و175 ألف جندي احتياطي بميزانية 3,5 مليار دولار حسب الموقع الالكتروني المتخصص "كلوبال فاير باور".

ويبرز حضورها بشكل أكبر في الصحراء الغربية، المستعمرة الاسبانية سابقا، التي يسيطر المغرب على معظم أراضيها وتطالب بها جبهة بوليساريو الانفصالية مدعومة من الجزائر.

وفي كانون الثاني/يناير تحطمت طائرة عسكرية من طراز "ميراج إف 1" تابعة للقوات المسلحة المغربية بسبب عطب تقني بينما كانت تقوم بمهمة تدريبية، دون سقوط ضحايا.