"المرحلة الانتقالية" على طاولة البحث بين المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير" في السودان

انطلق السبت، اجتماع اللجنة المشتركة بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني، و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، لبحث ترتيبات المرحلة الانتقالية في البلاد.

وأعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير" أنها ستعلن نتائج اجتماع اللجنة المشتركة مع المجلس العسكري، في تمام الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي (14:00 ت.غ).

ويترقب السودانيون إعلان نتائج الاجتماع، خلال الساعات القادمة، فيما يواصل آلاف المواطنين التوافد إلى مقر الاعتصام في العاصمة الخرطوم، قادمين من عدة مدن ومناطق.

وأكدت قوى الحرية والتغيير، في بيان، أن الاعتصام مستمر أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم ومدن البلاد، بتعدد أشكاله وتنوع رسائله.

فيما تصل إلى مناطق الاعتصام مواكب داعمه لمطالب المحتجين كما وصل موكب من مناطق العسيلات شرقي الخرطوم ومدينة كسلا شرقي البلاد.

والجمعة أعلنت قوى التغيير عن تكوين وفدها التفاوضي في اللجنة المشتركة، لعقد جلسات الحوار مع المجلس العسكري، لبحث مستقبل المرحلة الانتقالية.

والأربعاء، أعلن المجلس العسكري، عن اتفاقه مع قوى "إعلان الحرية والتغيير"، على مبادئ أساسية وتشكيل لجنة مشتركة للخروج بالسودان لبر الأمان، عقب اجتماعه مع قوى التغيير.

وعقب عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الجاري، شكّل الجيش مجلسا عسكريا وحدد مدة حكمه بعامين، إلا أن قوى "إعلان الحرية والتغيير"، طالبت بتشكيل ثلاث مجالس مدنية "رئاسي" و"تشريعي"، و"وزراء مصغر" لإدارة البلاد.