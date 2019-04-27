بوتين: ليس من الملائم شن عملية عسكرية في إدلب الآن

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن شن عملية عسكرية في محافظة إدلب شمالي سوريا، أمر غير مستبعد، معتبراً في الوقت نفسه هذه العملية بأنها "ليست ملائمة الآن".

وكان بوتين يتحدث على هامش مشاركته بمنتدى الحزام والطريق في الصين، حيث قال إن الهجوم الشامل على محافظة إدلب السورية "ليس بالأمر المناسب الآن" ، ويجب أن يؤخذ أمن المدنيين في الاعتبار.

وقال أيضاً إن روسيا ستعمل مع المعارضة السورية لوضع اللمسات الأخيرة في سبيل تشكيل لجنة دستورية كجزء من الجهود المبذولة لضمان تسوية سياسية للصراع.

وتأتي تصريحات بوتين بعد يوم من إعلان مبعوثه الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، في الجولة الـ 12 من محادثات أستانا أن ثمة عوائق أبطأت التوصّل إلى اتفاق بشأن اللجنة الدستورية.

وكانت الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران أكدت أمس في البيان الختامي لمباحثات أستانا أن الأطراف اتفقت على ضرورة تطبيق كامل بنود اتفاقية سوتشي المبرمة بين تركيا وروسيا، في 17 سبتمبر/ أيلول 2018 بخصوص إدلب.

كما شدد البيان على التزام الدول الضامنة بتنفيذ اتفاق استقرار إدلب كاملًا، بما في ذلك تسيير الدوريات المنسقة والعمل النشط لمركز التنسيق الثلاثي.