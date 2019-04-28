السعودية تستبدل جميع سجاد المسجد النبوي استعداداً لرمضان

قالت وكالة الرئاسة العامة السعودية لشؤون المسجد النبوي في المدينة المنورة، اليوم الأحد، إنها أكملت تغيير فرش سجاد المسجد النبوي وذلك بفرش 3 آلاف سجادة استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وفي بيان، أوضح رئيس قسم السجاد بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، بندر بن سليمان الحسيني أنه تم استبدال جميع السجاد بالحرم القديم والروضة الشريفة بسجاد جديد، إضافة إلى تغيير سجاد جميع أقسام المسجد وساحاته وتوسعاته، وساحة البقيع.

وأضاف الحسيني أن تغيير وتجديد السجاد بالمسجد النبوي يأتي في إطار منظومة متكاملة تقوم بها وكالة الرئاسة للاهتمام بجميع شؤون المسجد النبوي وتهيئة مختلف الوسائل والخدمات المستمرة التي تصب في منظومة الخدمات التي تقدم لراحة المصلين والزائرين في المسجد النبوي.