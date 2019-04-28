المعارضة السورية ردا على بوتين: نظام الأسد فقد كافة مقومات الشرعية وتحوّل إلى ميليشيات إرهابية

قالت المعارضة السورية، إن نظام الأسد فقد كافة مقومات الشرعية وتحوّل إلى ميليشيات إرهابية، ولا يستطيع توفير أبسط احتياجات الشعب.

جاء ذلك في بيان مشترك للجبهة الوطنية للتحرير والجيش الوطني، ردّا فيه على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن النظام السوري وعدم استبعاده خيار القيام بعملية عسكرية في محافظة إدلب السورية.

وكان بوتين صرح خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الصينية بكين قائلا: "المعارضة تقر بأن حكومة النظام السوري انتصرت، ولا أستبعد خيار قيام عملية عسكرية في إدلب".

وأوضح بوتين، أن الوقت الحالي ليس مناسبا للقيام بأي عملية من هذا النوع، وأنه يضع في الاعتبار، الأوضاع الإنسانية، رفقة "الأصدقاء السوريين".

وقالت المعارضة في بيانها:"المقاتلات الروسية كانت تحرق القرى والبلدات في أرياف حماة وإدلب وترتكب أشنع المجازر بحق المدنيين الأبرياء، بالتزامن مع صدور البيان الختامي لمؤتمر أستانة - 12".

وتشكل محافظة إدلب التي تضم مئات الالاف من السكان والنازحين إليها، مع ريفي حماة الشمالي، وحلب الغربي، وجزء صغير من ريف اللاذقية الشمالي، مناطق "خفض التوتر" بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر/ أيلول 2017، بين تركيا وروسيا وإيران بالعاصمة الكازاخية.

والخميس الفائت بدأت جولة مباحثات أستانة للدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، الـ 12 في العاصمة الكازاخية نور سلطان (أستانة سابقا)، واختتمت أعمالها الجمعة.

وأضاف البيان أن "قصف المدنيين وهدم المساجد والمنازل والمدارس واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، ليس مؤشرا على الانتصار ولا دليلا على الحسم".

وأكد البيان أن المقاومة مستمرة حتى في المناطق التي تخضع لسيطرة النظام السوري.

ولفت إلى أن "استمرار الدعم الروسي للنظام السوري، يعني دوام القتل والتدمير في سوريا".

وأردفت المعارضة قائلة: "الثورة السورية ستستمر حتى إسقاط النظام، ونيل حرية شعبنا وكرامته، وتحقيق الاستقلال الكامل لسوريا، والتخلص من الاحتلال المتجسد في روسيا وإيران وباقي الميليشيات الإرهابية".