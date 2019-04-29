لأول مرة منذ 5 سنين.. ظهور البغدادي في فيديو جديد لداعش

ظهر زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، الاثنين، للمرة الأولى منذ خمس سنوات في فيديو دعائي نشره التنظيم عبر قنواته على تطبيق "تلغرام".

وفي الفيديو الذي يحمل عنوان "في ضيافة أمير المؤمنين"، يظهر البغدادي بلحية طويلة بيضاء ومحناة على الأطراف، واضعا منديلا أسود على رأسه، ويفترش الأرض إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم.

وليس واضحاً تاريخ تصوير الفيديو، غير أن البغدادي يقول في بدايته إن "معركة الباغوز انتهت"، في إشارة إلى طرد التنظيم من آخر جيوبه في شرق سوريا قبل ما يقارب الشهر.

وأضاف زعيم التنظيم الإرهابي أن هجمات سريلانكا كانت رداً على هزيمة التنظيم في الباغوز.