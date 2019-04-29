مقتل طفل وامرأة بقذائف سقطت قرب نقطة مراقبة تركية شمالي سوريا

سقطت، الاثنين، قذائف مدفعية وصاروخية بالقرب من إحدى نقاط المراقبة التركية شمالي سوريا، ما أسفر عن مصرع طفل وامرأة.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، أن قذائف صاروخية و مدفعية سقطت بالقرب من نقطة المراقبة التركية رقم 10، في منطقة "جبل الزاوية" الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد.

وأوضحت المصادر أن القصف أسفر عن مصرع امرأة وطفل، كانا قد خرجا من منزلهما جراء القصف.

وأشارت المصادر إلى عدم وقوع أضرار في نقطة المراقبة

ومنتصف سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقًا لاتفاق موقع في مايو/أيار 2017.

وفي إطار الاتفاق، تم إدراج إدلب ومحيطها (شمال غرب)، ضمن "منطقة خفض التصعيد"، إلى جانب أجزاء محددة من محافظات حلب وحماة واللاذقية.

وفي سبتمبر/ أيلول 2018، أبرمت تركيا وروسيا، اتفاق "سوتشي"، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول خلال نفس العام.

ومنذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2017، تواصل القوات المسلحة التركية تحصين مواقع نقاط المراقبة على خط إدلب - عفرين، بهدف مراقبة "منطقة خفض التوتر" في إدلب.