الكويت تدشن جسراً بطول 36 كم فوق البحر

دشّنت الكويت اليوم جسرا يعد من الأطول في العالم لربط العاصمة بشمالها النائي حيث يقع مشروع "مدينة الحرير" التي تخطّط الحكومة لضخ مليارات الدولارات فيها أملا في إحياء روح "طريق الحرير" التجاري التاريخي.

ويمتد جسر الشيخ جابر الاحمد الصباح أمير البلاد السابق من العاصمة الكويت إلى منطقة الصبية قرب العراق وإيران، على طول 36 كلم فوق البحر.

ويفترض أن يقلّص الجسر البحري زمن القيادة بين مدينة الكويت ومنطقة الصبية من 90 دقيقة حاليا إلى أقل من 30 دقيقة.

وشارك أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في تدشين الجسر مع رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك-يون ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه.

وقامت مجموعة "سيسترا" الفرنسية بتصميم الجسر الذي نفذته المجموعة الكورية الجنوبية هيونداي بالتعاون مع شركة المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية.

وأكدت شركة "سيسترا" الفرنسية في بيان أن الجسر كلّف 3,6 مليار دولار واستغرق تنفيذه خمس سنوات تقريبا، وأن إنجازه مثّل تحديا تقنيا.

وبُني الجسر فوق أكثر من 1100 دعامة يبلغ عرض الواحدة منها نحو ثلاثة أمتار، وقد ثبت بعضها على عمق 72 متراً في قاع البحر، فيما يتراوح ارتفاعه عن سطح البحر بين 9 أمتار و23 متراً.

وقالت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري خلال حفل الافتتاح إن الكويت تبدأ مع تدشين الجسر "عهدا جديدا في بناء +كويت 2035+"، الرؤية الاقتصادية التي تعتمدها الإمارة والهادفة إلى تنويع اقتصادها.

وأضافت "المشروع ذو جدوى اقتصادية كبيرة، وشراكتنا مع كوريا الجنوبية تعكس تطورا ملحوظا في العلاقات بين البلدين على المستوى الاقتصادي والسياسي".

مئة مليار دولار:

تتوقّع الحكومة الكويتية أن تبلغ قيمة الاستثمارات في مشروع "مدينة الحرير" في الصبية نحو 100 مليار دولار.

ورغم التراجع الحاد في أسعار النفط في السوق العالمي، وإجراءات التقشف غير المسبوقة التي اعتمدتها دول الخليج منذ العام 2014 لمواجهة العجز في موازناتها، فان الكويت التي يشكل النفط 95 بالمئة من إيراداتها تعهّدت بعدم المس بالمشاريع الاستثمارية الكبرى.

وتقول السلطات إن الجسر البحري يوفر رابطا استراتيجيا بين الكويت والمنطقة الشمالية. وتشير الى ان خطة تنمية منطقة الصبية تشمل الى جانب بناء قطاع سكني في "مدينة الحرير"، مشاريع اقتصادية اخرى بينها اقامة مرفأ في جزيرة بوبيان القريبة، أكبر الجزر الكويتية.

ويشكل الجسر عنصرا رئيسيا في خطة إنشاء وتطوير المنطقة الاقتصادية الحرة في الشمال الكويتي والتي من المفترض ان تقام على خمس جزر كويتية تقع بالقرب من شواطئ العراق وايران.

ويضم مشروع بناء الجسر الفرع الرئيسي الرابط بين مدينة الكويت ومنطقة الصبية، وفرعا اخر الى جهة الغرب يعرف باسم "وصلة الدوحة". ويبدأ الجسران من ميناء الشويخ، المرفأ الرئيسي في البلاد.