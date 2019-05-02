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العراق يسلم 84 طفلا من أبناء "داعش" إلى طاجيكستان

وكالة الأناضول للأنباء
بغداد
نشر في 02.05.2019 15:48
آخر تحديث في 02.05.2019 15:57

كشف مصدر من وزارة الخارجية العراقية، الخميس، أن العراق سلم 84 طفلاً إلى طاجيكستان من أبناء تنظيم داعش الإرهابي.

وقال مصدر من الوزارة إن "العراق سلم 84 طفلا جميعهم من طاجيكستان إلى بلادهم ممن أجبروا على الانضمام إلى تنظيم داعش بعد تجنيد أهاليهم".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عم اسمه، أن "إعادة الأطفال إلى العاصمة الطاجيكية دوشنبه تم في رحلة جوية واحدة عقب الاتفاق مع بغداد".

وسبق أن أعلنت طاجيكستان سعيها لاستعادة 75 طفلاً من العراق ممن فقدوا معيلهم أو أن أهاليهم معتقلين في العراق بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.

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