الممثل الأمريكي بن ستلر مدافعاً عن اللاجئين السوريين: اللاجئون بشر حقيقيون

أعرب الممثل الأمريكي الشهير، بن ستلر بصفته سفيرا للنوايا الحسنة بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عن تضامنه الشديد مع اللاجئين السوريين، مطالبًا بتقديم الدعم اللازم لهم لا سيما مع تصاعد التنبؤات بقرب هجوم مخطط له على إدلب.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ستلر، مساء الأربعاء، في جلسة حول سوريا في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال الممثل الأمريكي في كلمته "لا يمكننا أن نشيح بوجوهنا ونسمح للعائلات السورية بأن تتعثر في فقر أكبر، وأن يصبح أطفالها جيلًا ضائعًا"، مسلطًا الضوء على المآسي التي يعانيها اللاجئون حول العالم.

وتابع قائلا "اللاجئون بشر حقيقيون لهم أحلام حقيقية.. إلا أنه بكل أسف يتم التعامل معهم كحالة سياسية في بقاع مختلفة من العالم".

ولفت ستلر إلى أن الغالبية العظمى من اللاجئين يبحثون عن طرق للعمل من أجل الإنفاق على عائلاتهم، مضيفًا "حقيقة المشاكل الإنسانية، هي أن البشر يقاومون في الحياة حتى يجدوا فرصة لينقلوا بها حياتهم خطوة للأمام".

كما شدد على أن دعم الدول الحاضنة للاجئين في مسألة البنى التحتية طويلة الأجل، أمر من شأنه مساعدة هذه الدول في التعاطي الجيد من أزمات اللاجئين مستقبلًا.

وأضاف في ذات النقطة قائلا "يجب علينا دعم الدول التي تستقبل اللاجئين، في مجالات الصحة والخدمات التعليمية وفرص العمل بما يعود بالنفع على اللاجئين بشكل عام".

وحول الزيارات التي أجراها مؤخرًا لمخيمات اللاجئين في كل من لبنان والأردن ذكر ستلر أن الأطفال على وجه الخصوص، هم أكثر المتضررين من هذه الأزمات، معربًا عن انزعاجه من هذا الأمر.

بدوره قال رئيس لجنة الانقاذ الدولية ديفيد ميليباند، في الجلسة ذاتها، إن الساعات الـ36 الأخيرة شهدت نزوح 3500 شخص داخل سوريا، جرّاء الغارات الجوية التي شنتها قوات الأسد وحليفته روسيا في عدد من المناطق الأربعاء.