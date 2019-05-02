خفر السواحل السعودي يساعد ناقلة نفط إيرانية تواجه مشاكل ميكانيكية

أعلنت وزارة النفط الإيرانية على موقعها على الإنترنت نقلاً عن شركة ناقلات النفط الوطنية، الخميس، أن تعطل ناقلة النفط الإيرانية قبالة سواحل السعودية لم يسفر عنه أي تسرب للخام.

وكانت وكالة الأنباء السعودية أوردت صباح اليوم أن قوات حرس الحدود السعودي ساعدت ناقلة نفط إيرانية كانت تواجه مشكلة في المحرك قبالة ساحل جدة في البحر الأحمر، وذلك بعد أن تلقت الرياض طلبا للمساعدة من إيران. فيما أكدت طهران أن ناقلتها تعطلت في المنطقة.

وذكرت الوكالة السعودية أن الناقلة (هابينس 1) وطاقمها المؤلف من 26 بحارا كانت على مسافة 70 كيلومترا جنوب غربي ميناء جدة وأن القبطان طلب قطرها لوجود "عطل في المحرك وأنها في وضع فقد السيطرة".

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود قوله "المملكة تلقت طلبا رسميا عبر الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة من القائم بالأعمال في الوفد الإيراني للمساعدة".

وأضافت "تم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لسلامة طاقم السفينة وعدم حدوث أي أضرار بيئية وتقديم الدعم والمساندة".

من جانبها نقلت وكالة شانا للأنباء،التابعة لوزارة النفط الإيرانية، عن شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية قولها إنه لا يوجد تسرب في البحر من ناقلتها.

وقالت الوكالة "كانت الناقلة التي تحمل طاقما مؤلفا من 26 فردا تبحر يوم الثلاثاء في البحر الأحمر باتجاه قناة السويس عندما تعطل محركها بسبب تسرب المياه إلى غرفة المحركات" فاتجهت إلى ميناء جده كونه الأقرب إليها، بالتنسيق مع المسؤولين المعنيين. وذكرت أن الطاقم مؤلف من 24 بحارا إيرانيا واثنين من بنغلاديش.

وأضافت أن الناقلة في أمان ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن أو حدوث أي ضرر بيئي.