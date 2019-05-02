وزير الدفاع الروسي ينفي مقتل 4 جنود في سوريا

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن ما نشر حول مقتل أربعة جنود روس في سوريا لا يتوافق مع الواقع، مؤكداً أنه لم يقتل في الآونة الأخيرة في سوريا جندي واحد من روسيا الاتحادية.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين يوم الخميس في وزارة الدفاع الروسية.

وأوضحت الوزارة أنه عدة وسائل إعلام ذكرت في وقت سابق أنه قتل أربعة جنود روس في قصف في شمال غرب محافظة حماة السورية.

وجاء في البيان: "في الآونة الأخيرة، لم يقتل جندي روسي واحد على أراضي الجمهورية العربية السورية. جميع ممثلي القوات المسلحة للاتحاد الروسي، الموجودين في سوريا، على قيد الحياة وبصحة جيدة ويقومون بمهامهم. المعلومات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام مزيفة. لسوء الحظ أن بعض وسائل الإعلام الروسية تكرر المعلومات غير الدقيقة التي ينشرها مسلحو المنظمات الإرهابية على الشبكات الاجتماعية".