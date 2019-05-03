إنقاذ رضيعة من تحت الأنقاض قتلت عائلتها جراء قصف روسي في إدلب

تمكنت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في بلدة "كنصفرة" التابعة لمحافظة إدلب السورية، من إنقاذ رضيعة تبلغ من العمر عامين من تحت أنقاض منزلها.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات حربية روسية استهدفت أحياء سكنية في البلدة الواقعة بريف إدلب، الخميس، أدت إلى مقتل عائلة كاملة باستثناء طفلة رضيعة.

وذكرت المصادر أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ الرضيعة خديجة حمدان، البالغة عامين، وتسليمها لأقاربها عقب تلقيها العلاج.

وتشكل محافظة إدلب مع ريفي حماة الشمالي، وحلب الغربي، وجزء صغير من ريف اللاذقية الشمالي، مناطق "خفض التوتر" بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر/ أيلول 2017، بين تركيا وروسيا وإيران بالعاصمة الكازاخية.

وفي سبتمبر 2018، أبرمت تركيا وروسيا، اتفاق "سوتشي" من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة المشمولة بالاتفاق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.

ومنذ بداية 2019، كثفت قوات نظام بشار الأسد والمجموعات الإرهابية الموالية له، من هجماتها على منطقة خفض التصعيد.