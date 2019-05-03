الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين ويصيب 50 آخرين

قُتل ٣ فلسطينيين، وأصيب ٥٠ آخرون، في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، جراء قصف الجيش الإسرائيلي موقعا لحركة حماس، واعتداء قواته على المتظاهرين المشاركين في فعاليات مسيرة "العودة"، شرقي القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع غزة، مقتل فلسطينيين اثنين، جراء قصف طائرة إسرائيلية، موقعا لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، وسط القطاع.

وقالت وزارة الصحة "إن الشهيدين هما: عبد الله أبو ملّوح، ٣٣ عاما، وعلاء البوبلي، ٢٩ عاما."



وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، إن الغارة على موقع كتائب القسام، جاءت ردا على إصابة جنديين إسرائيليين، في حادث إطلاق نار، نفذه فلسطينيون، قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن حادث إطلاق النار.

أما الثالث، فهو رائد أبو طير، ١٩ سنة، وقُتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مشاركته في فعاليات مسيرات العودة شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع، التي نُظمت بعد عصر اليوم.



وقالت وزارة الصحة إن 50 متظاهراً فلسطينيا، بينهم 10 أطفال وسيدتان، أصيبوا "بجراح مختلفة"، من قبل الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في المسيرات.



من جهته قال الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم إن "ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جريمة جديدة بحق المتظاهرين السلميين، واستهداف عدد منهم بالرصاص الحي في الرأس والصدر، هو تجرؤ على الدم الفلسطيني".



وأضاف:" إن شعبنا الفلسطيني وأهلنا في غزة ومن خلفهم المقاومة الباسلة، مصممون على خوض معركة استرداد حقوقه وكسر حصار غزة وحماية مصالح شعبنا".



بدورها حمّلت حركة "الجهاد الإسلامي" في القطاع في بيان لها "الاحتلال المجرم كامل المسؤولية عن هذا العدوان والتصعيد الخطير".



وقالت في بيان لها:" إن شعبنا يستند إلى حقه المشروع في الدفاع عن نفسه، والمقاومة ملتزمة بهذا الحق طالما، لم يتوقف العدوان وينته".

**تهديد من "القسام"

من جانبها، دعت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، الفصائل العسكرية الفلسطينية بقطاع غزة، إلى الاستعداد للرد على "الجرائم" الإسرائيلية.

وقالت "القسام" في بيان مقتضب، نشرته على موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت تعقيبا على مقتل اثنين من عناصرها في القصف الذي استهدف أحد مواقعها وسط القطاع:" قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تدعو جميع الحالات العسكرية إلى رفع الجاهزية، والاستعداد للرد على جرائم العدو".

ولم تقدم "القسام" مزيدا من التفاصيل، حول مقصدها من البيان.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن صباح أمس الخميس، أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا صاروخين من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، بعد نحو ساعتين على شن طائراته، غارات على أهداف لحركة حماس، دون أن تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين.