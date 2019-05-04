إسرائيل تقتل رضيعة في قطاع غزة

توفيت رضيعة فلسطينية وأصيب 5 آخرين بينهم طفلان، السبت، جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة: "إن الطفلة (رضيعة) صبا محمود أبو عرار تبلغ من العمر سنة وشهرين، استشهدت جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة".

وأضاف: "أن 5 فلسطينيين بينهم طفلان أصيبوا بقصف إسرائيلي شمال وشرق قطاع غزة".َ

وبذلك يرتفع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ صباح السبت، إلى قتيلين و12 إصابة.

وأفادت مصادر إعلامية، نقلا عن شهود عيان ومصادر أمنية فلسطينية، بأن الطائرات الإسرائيلية منذ ظهر السبت، تشن عشرات الغارات على أراض زراعية ومواقع تتبع فصائل المقاومة الفلسطينية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وصباح السبت، اندلعت موجة تصعيد، قصفت خلالها الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عدة أهداف في غزة، فيما ردت فصائل المقاومة برشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

كما أصيب 13 مستوطنًا إسرائيليا بينهم حالة "خطيرة" والباقون "بالصدمة والهلع"، جراء الصواريخ الفلسطينية المنطلقة من غزة تجاه عدد من المستوطنات، ردا على الغارات الإسرائيلية.

والجمعة قتل 4 فلسطينيين وأصيب 51 آخرين، جراء قصف الجيش الإسرائيلي موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة "العودة".