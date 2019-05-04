الجيش الإسرائيلي يدمر مكتب جمعية "ياردم ألي" الإغاثية التركية

دمرت مقاتلات إسرائيلية، مساء السبت، مبنى وسط قطاع غزة، يضم مكتب جمعية "ياردم ألي" التركية الإنسانية، (غير حكومية) دون أن يتسنى التحقق على الفور من وقوع ضحايا من عدمه.

وحسبما أفاد هاني الأغا مدير جمعية "ياردم ألي" الإغاثية التركية في غزة للأناضول فإن إسرائيل استهدفت مبنى يضم مقر الجمعية وسط القطاع بعدة صواريخ.

ودمرت مقاتلات إسرائيلية، مساء السبت، مبنى وسط قطاع غزة، يضم مكتب وكالة الأناضول، وذلك غداة الاحتفال بـ"اليوم العالمي لحرية الصحافة".

وأفاد مراسل الأناضول بأن المقاتلات استهدفت المبنى بـ5 صواريخ على الأقل، ما تسبب بتدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة.

كان الجيش الإسرائيلي شن 3 غارات تحذيرية قبيل استهداف المبني؛ وبناء عليه تم إخلاء مقر "الأناضول" من الموظفين.

ولم تعلن وزارة الصحة بغزة عن وقوع ضحايا جراء قصف المبنى أو محيطه.

والمبنى الذي يضم وكالة الأناضول يتكون من 7 طوابق يضم كل طابق شقتين، ويوجد فيه مكاتب لمؤسسات مختلفة، ويقع وسط مربع سكني.

ومكتب الأناضول، الذي بدأ عمله في قطاع غزة عام 2012، يعمل فيه 11 صحفيا ضمن 3 أقسام هي الأخبار، والصور، والفيديو.

وصباح السبت، اندلعت موجة تصعيد، قصفت خلالها الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عدة أهداف في غزة، ما أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة 7 آخرين بجروح مختلفة، فيما ردت فصائل المقاومة برشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

كما أصيب 23 مستوطنًا إسرائيليا نقل 4 منهم إلى المستشفى بينهم حالة "خطيرة" والآخرون حالتهم بين متوسطة وطفيفة، جراء الصواريخ الفلسطينية المنطلقة من غزة تجاه عدد من المستوطنات، ردا على الغارات الإسرائيلية.

ولاحقًا أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة شهداء السبت إلى 4 والجرحى إلى 12.

والجمعة قتل 4 فلسطينيين وأصيب 51 آخرين، جراء قصف الجيش الإسرائيلي موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة "العودة".