الجيش الحر يصد محاولة تسلل للنظام في ريف حماة

أعلنت إحدى فصائل "الجيش السوري الحر"، السبت، تمكنها من صد محاولات تسلل نفذها النظام السوري وحلفائه، إلى الخطوط الأمامية لمنطقة "خفض التصعيد" بمدينة إدلب.

وفي تصريح للأناضول، قال محمد راشد، الناطق باسم "الجبهة الوطنية للتحرير" التابعة للجيش الحر، إن قوات النظام السوري وحلفاءه حاولوا التسلل إلى الخطوط الأمامية لمنطقة "خفض التصعيد".

وأضاف "راشد"، أن الجبهة تمكنت من صد قوات النظام وحلفائه في ثلاث نقاط مختلفة من ريف حماة، بالإضافة إلى تدمير عربتين عسكريتين للنظام.

وخلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغ عدد قتلى المدنيين في منطقة خفض التصعيد، 22 شخصا، نتيجة القصف المدفعي والجوي لقوات النظام السوري وداعميه.

ومنتصف سبتمبر 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار آستانة (تركيا وروسيا وإيران)، توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقا لاتفاق موقع في مايو/ أيار من العام نفسه.

وفي إطار الاتفاق، تم إدراج إدلب ومحيطها (شمال غرب)، ضمن "منطقة خفض التصعيد"، إلى جانب أجزاء محددة من محافظات حلب وحماة واللاذقية.