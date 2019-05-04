مقاتلات إسرائيلية تدمر مبنى يضم مكتب "الأناضول" بغزة

دمرت مقاتلات إسرائيلية، مساء السبت، مبنى وسط قطاع غزة، يضم مكتب وكالة الأناضول.

وأفاد مراسل الأناضول أن المقاتلات استهدفت المبنى المكون من 7 طوابق بـ5 صواريخ على الأقل، ما تسبب بتدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة.

ولم يتسنّ على الفور التحقق من وقوع ضحايا جراء قصف الموقع، أو في محيطه، إلا أن الجيش الإسرائيلي كان أطلق 3 غارات تحذيرية قبل وقت من الاستهداف.

وصباح السبت، اندلعت موجة تصعيد، قصفت خلالها الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عدة أهداف في غزة، ما أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة 7 آخرين بجروح مختلفة، فيما ردت فصائل المقاومة برشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

كما أصيب 23 مستوطنًا إسرائيليا نقل 4 منهم إلى المستشفى بينهم حالة "خطيرة" والآخرون حالتهم بين متوسطة وطفيفة، جراء الصواريخ الفلسطينية المنطلقة من غزة تجاه عدد من المستوطنات، ردا على الغارات الإسرائيلية.

ولاحقًا أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة قتلى السبت إلى 3 والجرحى إلى 12.

والجمعة قتل أربعة فلسطينيين وأصيب 51 آخرين، جراء قصف الجيش الإسرائيلي موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة "العودة".