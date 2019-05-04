واشنطن تبيع الإمارات والبحرين أسلحة بقيمة 6 مليارات دولار

وافقت الإدارة الأمريكية، السبت، على بيع الإمارات العربية المتحدة والبحرين أسلحة تبلغ قيمتها نحو 6 مليارات دولار.

وبحسب وكالة الأناضول، فقد أبلغت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الكونغرس بموافقة وزارة الخارجية الأمريكية على المبيعات المحتملة للأسلحة.

وأرسلت الوكالة خطابًا منفصلًا إلى الكونغرس عن كل من مبيعات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها. وبلغت قيمة الأسلحة الموافق عليها 5 مليارات و958 مليون دولار، التي من المقرر بيعها للإمارات والبحرين.

وتتضمن الأسلحة الممكن بيعها للبحرين معدات مدمجة مع أنظمة صواريخ باتريوت بقيمة 2 مليار و478 مليون دولار، إضافة إلى أنظمة أسلحة إضافية بقيمة 750 مليون دولار لاستخدامها في طائرات (F-16).

ومن المتوقع أن تحصل الإمارات العربية المتحدة على أنظمة صواريخ باتريوت ومعدات إضافية مدمجة في هذه الأنظمة مقابل 2 مليار دولار و730 مليون دولار.

وفي الشهر الماضي، باعت الإدارة الأمريكية، المملكة العربية السعودية منظومة دفاع جوي صاروخي (ثاد) بقيمة مليارين و400 مليون دولار.