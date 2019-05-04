5 قتلى بينهم رضيعة وأمها الحامل وأكثر من 40 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء السبت، أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ صباح اليوم، بلغت 5 قتلى و40 جريحا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "القصف الإسرائيلي الذي يستهدف القطاع منذ صباح اليوم، أسفر عن استشهاد 5 مواطنين بينهم سيدة وجنينها وطفلتها الرضيع، إضافة إلى إصابة 40 مواطنا بجراح مختلفة".

وأوضحت الوزارة أن الضحايا هم: عماد محمد نصير (22 عاما)، وخالد محمد أبو قليق (25 عاما)، والطفلة الرضيع صبا محمود أبو عرار (عام ونصف)، ووالدتها فلسطين أبو عرار (37 عاما)، وجنينها عبد الله أبو عرار، الذي استشهد في أحشاء أمه.

ومنذ صباح السبت، يشهد قطاع غزة موجة تصعيد قصفت خلالها الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عشرات الأهداف في القطاع، فيما ردت فصائل المقاومة برشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

كما أصيب 23 مستوطنًا إسرائيليا نقل 4 منهم للمستشفى بينهم حالة "خطيرة" والآخرين حالتهم بين متوسطة وطفيفة، جراء الصواريخ الفلسطينية المنطلقة من غزة تجاه عدد من المستوطنات، ردا على الغارات الإسرائيلية.

والجمعة قتل 4 فلسطينيين وأصيب 51 آخرين، جراء قصف الجيش الإسرائيلي موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة العودة.