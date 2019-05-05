بعد شهر من توقفها.. أطباء بلا حدود تستأنف أنشطتها في عدن اليمنية

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية الدولية اليوم الأحد، استئناف أنشطتها في محافظة عدن جنوبي اليمن بعد نحو شهر من توقفها.

وقالت المنظمة في بيان نشرته على حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي، إنها استأنفت أنشطتها في مستشفى عدن الجراحي التابع لها اعتبارًا من اليوم.

وأضافت أن الاستئناف يأتي "بعد شهر من ايقاف انشطتها في أعقاب حادثة أمنية حدثت في المستشفى تم فيها أخذ مريض من المستشفى ووجد بعدها مقتولاً في الجوار".

وقال "حسن بوسنين" رئيس بعثة أطباء بلاحدود في اليمن إن استئناف أنشطة المنظمة يأتي "كوننا ندرك تمامًا احتياجات السكان، ونحن ممتنون لكافة فئات المجتمع والسلطات التي أبدت دعمها وتضامنها معنا بعد الحادث."

وكانت المنظمة قد أعلنت مطلع الشهر الماضي إيقاف أنشطتها في عدن، بعد قيام مسلحين باختطاف أحد المرضى من مستشفى تابع لها.

وتقدم المنظمة الخدمات الصحية في مستشفيات ومراكز تقوم بدعمها في عدد من المحافظات اليمنية، في ظل وضع صحي متدهور جراء الحرب التي تدور منذ أكثر من 4 سنوات.