فؤاد أوقطاي: قصف مكتب الأناضول لن يثني الوكالة عن عملها ولن يضعف عزيمة تركيا

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الأحد، إن قصف إسرائيل للمبنى الذي يضم مكتب وكالة الأناضول في غزة، لن يثني تصميم عاملي الوكالة ولا عزيمة تركيا.

وأضاف أوقطاي، في مقابلة مع قناة محلية، "رأيت أن المدير العام لوكالة الأناضول (شنول قازانجي) وعامليها أشد عزيمة عقب الحادث، وأهنئهم بثباتهم".

والسبت، استهدفت مقاتلات إسرائيلية مبنى من 7 طوابق يضم مكتب وكالة "الأناضول" بـ5 صواريخ على الأقل، ما تسبب في تدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة.

ومكتب الأناضول، الذي بدأ عمله في قطاع غزة عام 2012، يعمل فيه 11 صحفيا ضمن 3 أقسام هي الأخبار والصور والفيديو.

ومنذ صباح السبت، يشهد قطاع غزة موجة تصعيد قصفت خلالها الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عشرات الأهداف في القطاع، فيما ردت الفصائل الفلسطينية، برشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

وفي سياق آخر، شدد أوقطاي، أن تركيا بتت مسألة شراء منظومة إس-400 الصاروخية من روسيا.

واستطرد قائلًا: "بعد توقيع تركيا اتفاقية ما فإنها تلتزم بمقتضياتها، وتحترم ما قطعته من وعود".

وتزعم الولايات المتحدة أن صواريخ "إس-400" الروسية ستشكّل خطرًا على أنظمة حلف شمال الأطلسي، باعتبار تركيا عضوا فيه، وهو ما تنفيه الأخيرة.

وقررت تركيا في 2017، شراء المنظومة الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية "باتريوت" من الولايات المتحدة.