قصف إسرائيلي يدمر مقر قيادة الأمن الداخلي في غزة

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الأحد، أن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت المقر الرئيس لقيادة جهاز الأمن الداخلي، غربي مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم إن "القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير المقر بشكل كامل".

وأضاف أن "إقدام الاحتلال على هذه الجريمة، لن ينال من عزيمتنا".

وأكد أن "جهاز الأمن الداخلي سيظل قائما بمهامه الوطنية في ملاحقة المتعاونين مع إسرائيل، والمحافظة على استقرار الجبهة الداخلية، وحماية المقاومة".

ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 13 فلسطينيا بينهم سيدة حامل، وطفلة رضيع، وإصابة 105، في المقابل قتل 3 إسرائيليين وجرح العشرات جراء الصواريخ الفلسطينية.