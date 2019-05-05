مقتل 8 مدنيين في قصف على منطقة "خفض التصعيد" بإدلب السورية

قتل 8 مدنيين، بينهم 3 أطفال، وأصيب عدد كبير بجروح، في الهجمات الجوية والبرية، التي ينفذها النظام السوري وداعموه، على "منطقة خفض التصعيد" بإدلب شمال غربي البلاد.

ومنذ انعقاد اجتماع الدول الضامنة لمسار آستانة، في 25-26 نيسان/ أبريل الماضي، يواصل نظام الأسد وحلفاؤه، هجماتهم المكثفة على التجمعات السكنية الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد.

وأفادت مصادر محلية، للأناضول، أن قصفا جويا عنيفا استهدف منذ الليلة الماضية، مناطق في الريف الجنوبي والجنوب الشرقي لمحافظة إدلب، طال بلدة محمبل.

كما استهدف القصف قرى الفطيرة وحسانة والركايا في الريف الجنوبي والجنوب الشرقي لإدلب، وكفر نبودة وخربة الناقوس والسرمانية والمستريحة والتوبة في الريف الشمالي والشمال الغربي لمحافظة حماة.

وذكرت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) أن الهجمات أسفرت عن سقوط 8 مدنيين بينهم 3 أطفال.

ومع ضحايا الهجمات الأخيرة ارتفع عدد القتلى المدنيين في الأيام الثلاثة الماضية إلى 35 على الأقل، في منطقة "خفض التصعيد".

بدوره، قال مرصد الطيران، التابع للمعارضة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول الغارات على الركايا ومحمبل، إن "طائرات حربية روسية انطلقت من حميميم وقاعدة حماة العسكرية".

وطال القصف العديد من التجمعات السكنية في الريف الجنوبي لإدلب والشمالي لمحافظة حماة.