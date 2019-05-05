منظمة " التعاون الإسلامي" تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، "بشدة العدوان الظالم" الذي تشنه القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل ووقف التصعيد.

واعتبرت المنظمة، في بيان أن "هذا التصعيد العسكري استمرار لجرائم إسرائيل وانتهاكاتها للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية".

ودعت المنظمة (تضم 57 دولة، مقرها جدة)، أطراف المجتمع الدولي إلى "توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحمل إسرائيل على وقف عدوانها الظالم وإلزامها باحترام القانون الدولي".

وبدأ التصعيد، يوم الجمعة بعدما قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين وأصاب 51 آخرين، جراء قصفه موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة "العودة.

وردت الفصائل الفلسطينية، من خلال ما يعرف بـ"غرفة العمليات المشتركة"، صباح السبت، بإطلاق صواريخ على إسرائيل، وأسفرت الاشتباكات عن قتل سبعة فلسطينيين و مستوطن يهودي.

كما استهدفت مقاتلات إسرائيلية مبنى من 7 طوابق يضم مكتب وكالة "الأناضول" بـ5 صواريخ على الأقل، ما تسبب في تدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة.