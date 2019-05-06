الإمارات تعلن الإفراج عن زورق عسكري قطري "دخل مياهها الإقليمية"

أعلنت الإمارات، الاثنين، أنها أفرجت عن زورق عسكري قطري دخل مياهها الإقليمية وعلى متنه أربعة أشخاص الأسبوع الماضي، بحسب بيان رسمي.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي "أفرجت دولة الإمارات اليوم عن زورق عسكري قطري على متنه أربعة أشخاص"، مشيرة الى أن الزورق الذي يرفع علم قطر دخل مياه الإمارات الإقليمية في 30 نيسان/ أبريل الماضي، وكان على متنه أربعة عسكريين هم قطريان وفلسطيني وهندي.

إلا أن أي إعلان عن توقيف الزورق لم يصدر من قبل. ولم يدل البيان بمزيد من التفاصيل.

وقطعت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/ يونيو 2017 على خلفية اتهام الدوحة بتمويل "الإرهاب"، الأمر الذي ترفضه قطر بشدة.

وتعتبر قطر أنها تتعرّض لعقاب بسبب سعيها لانتهاج سياسة خارجية مستقلة، متهّمة الدول المقاطعة بمحاولة تغيير النظام فيها.

ورفعت قطر في نيسان/أبريل الماضي ثلاث دعاوى قضائية في لندن ونيويورك ضد ثلاثة مصارف بينها بنك إماراتي وبنك سعودي، متهمة إياها بمحاولة التلاعب بعملتها وسنداتها.