الكويت تدعو  إلى التحرك بشكل فوري لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل

قال مجلس الوزراء الكويتي، الاثنين، إن الهجمات الإسرائيلية على غزة تعد "انتهاكًا صارخًا للمواثيق والقوانين الدولية".

ودعا المجلس، المجتمع الدولي إلى "التحرك بشكل فوري لحماية للشعب الفلسطيني الأعزل، وتحريك عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين".

جاء ذلك في بيان، للمجلس عقب اجتماعه الأسبوعي في قصر "بيان" بمحافظة حولي جنوب العاصمة.

وأوضح المجلس، أنه تابع "بقلق وألم بالغين ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني في غزة من هجمات إسرائيلية متواصلة، أدت إلى وقوع العديد من الشهداء والخسائر المادية الجسيمة".

وأكد، أن "هذا التصعيد يمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق والقوانين الدولية"، داعيًا إلى "وقف فوري لتلك الهجمات وإفساح المجال للجهود الهادفة إلى تحقيق التهدئة".

وفجر الاثنين، أعلنت قناة "الأقصى" الفضائية (تابعة لحماس) توصل الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل إلى اتفاق وقف إطلاق نار برعاية مصرية وأممية، أنهى يومين من التصعيد الإسرائيلي.

وشهد قطاع غزة منذ صباح السبت وحتّى فجر الاثنين، تصعيدًا عسكريًا، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل27 فلسطينيًا (بينهم 4 سيدات، وجنينان، ورضيعتان وطفل)، وإصابة 154 مواطنًا، حسب وزارة الصحة.

وعلى الجانب الآخر، قُتل 4 إسرائيليين، وأصيب 130 على الأقل معظمهم بالصدمة؛ جراء الصواريخ الفلسطينية التي أطلقت من قطاع غزة، وفق إعلام عبري.