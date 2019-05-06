غزة.. التوصل إلى هدنة وسط هدوء حذر

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فجر الاثنين، إن الفصائل الفلسطينية وإسرائيل توصلوا لاتفاق لوقف إطلاق النار، وفق ما ذكرت قناة الأقصى الفضائية.

وقالت القناة نقلا عن مصدر لم تكشف عن هويته، أن وقف إطلاق النار يبدأ الساعة 4:30 بالتوقيت المحلي (2:30 تغ).

كما ذكر "أبو مجاهد البريم"، الناطق باسم "لجان المقاومة الشعبية" (تنظيم مسلح بغزة) في تصريح أصدره، أن "جهودا مصرية وأممية نجحت بالتوصل لوقف إطلاق النار، ودخل حيز التنفيذ صباح اليوم الاثنين.

ولم تؤكد إسرائيل، بالمقابل، المعلومة؛ لكن مسؤولا إسرائيليا يشارك في محادثات وقف إطلاق النار مع الفصائل، قال في وقت سابق لهيئة البث الرسمية، إنه تم "إحراز تقدم في الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق تهدئة".



وقالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية إن "هناك تقدما في المفاوضات المعقودة في القاهرة برعاية مصرية والأمم المتحدة، وقد يتم التوصل لوقف اطلاق نار خلال ساعات".

وأفاد مراسل وكالة الأناضول في قطاع غزة، أن هدوءا نسبيا يسود القطاع في هذه الأثناء، حيث توقفت أصوات الانفجارات التي كان يسمع دويها طوال اليومين الماضيين.

وشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بعد أن شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن سقوط 25 فلسطينيا وإصابة 150 آخرين.

وعلى الجانب الآخر، قُتل 4 إسرائيليين وأصيب 130 على الأقل معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية التي أطلقت من قطاع غزة.