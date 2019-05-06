القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

مسؤول عراقي: "بي كا كا" الإرهابية تمنع النازحين من العودة إلى سنجار

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 06.05.2019 11:58
آخر تحديث في 06.05.2019 12:03
مسؤول عراقي: بي كا كا الإرهابية تمنع النازحين من العودة إلى سنجار

كشف مسؤول محلي في محافظة نينوى شمالي العراق، اليوم الاثنين، أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية تمنع عودة النازحين الى قضاء سنجار غربي المحافظة، فيما طالب بغداد بتوفير الأمن في هذه المناطق.

وقال محمد خليل، قائمّقام قضاء سنجار (غرب الموصل)، في بيان: "على الحكومة توفير الأمن في هذه المناطق، وكذلك الاهتمام بالنازحين الإيزيديين".

وأضاف ان "الأوضاع في سنجار لا تسر عدواً ولا صديقاً، من خلال الممارسات التعسفية غير الإنسانية التي ترتكبها بي كا كا الإرهابية، إذ أن هذه الممارسات هي التي تمنع النازحين من العودة لمنازلهم".

ووجدت منظمة "بي كا كا" الإرهابية موطئ قدم في سنجار غربي نينوى، خلال الفوضى التي رافقت اجتياح تنظيم "داعش" للقضاء صيف 2014، ومن ثم الحملة العسكرية التي قامت بها قوات إقليم الشمال "البيشمركة" في العام اللاحق، واستعادت خلاله القضاء من التنظيم.

إلا أن القوات العراقية طردت "البيشمركة" من القضاء في 2017، في أعقاب التوتر بين بغداد وأربيل على خلفية استفتاء الانفصال الباطل، وهو ما دفع الحكومة المحلية المنتخبة لمغادرة القضاء.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق شنت طائرات روسية غارات على شمال غرب سوريا الأحد استهدفت ثلاث مستشفيات...
مختارات