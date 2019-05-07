إيران تفرج عن كويتيين بعد احتجازهما لمدة عشرة أيام

وصل مواطنان كويتيان، عصر الثلاثاء، إلى بلادهما، قادمين من العاصمة طهران، عقب احتجازهما لمدة 10 أيّام، بسبب دخولهما المياه الإقليمية الإيرانية بالخطأ، أثناء ممارستهما الصيد.

ورافق القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الكويت لدى طهران فلاح الحجرف، المحتجزين عدنان الخرافي، وفهد العليان، على متن الطائرة، بحسب مصدر دبلوماسي لمراسل الأناضول.

وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أنه كان في استقبال الخرافي وعليان، بمطار الكويت، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الوزير المفوض سامي الحمد، ونائبه أنس الشاهين.

وفي 28 أبريل/نيسان الماضي، احتجزت السلطات الإيرانية، الخرافي والعليان، بسبب دخولهما المياه الإقليمية الإيرانية بالخطأ.

والأربعاء الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية إطلاق سراح المحتجزين، غير أن الإجراءات الخاصة بوثائق سفرهما أجلت وصولهما إلى الثلاثاء.