ترامب يعفو عن ضابط أمريكي سابق قتل أسيراً عراقياً

أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عفوا عن ضابط أمريكي سابق، حكم عليه بالسجن 25 عامًا، بعد إدانته بقتل أسير عراقي في 2009.

وقالت سارة ساندرز، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إن ترامب وقع مرسوما رئاسيا يمنح الملازم الأول السابق مايكل بيهيننا، من ولاية أوكلاهوما، عفوا شاملا.

وكان بيهيننا، أدين بجريمة القتل غير العمد في ساحة القتال، بعد أن قتل عراقيا يشتبه بانتمائه لتنظيم القاعدة في العراق.

يذكر أنه في 2014 أطلق سراح بيهيننا بشكل مشروط و كان من المفترض أن يستمر كذلك حتى 2024.

وكانت محكمة عسكرية قضت على بيهيننا بالسجن لمدة 25 عاما، و لكن محكمة الاستئناف العليا العسكرية أعربت عن قلقها من الطريقة التي تعاملت بها المحكمة مع الدفع الذي تقدم به بيهيننا بأن أفعاله كانت دفاعا عن النفس وفقا لساندرز.

يذكر أن المجلس العسكري للعفو و إطلاق السراح المشروط كان قد خفض حكم بيهيننا إلى 15 عاما ومنحه حق إطلاق السراح المشروط فور استحقاقه له.

وأفادت ساندرز أن قضية بيهيننا "جذبت دعما واسعا داخل الجيش و ممثلي ولاية أوكلاهوما و كذلك عند الرأي العام" ، مضيفة أن بيهيننا كان سجينا مثاليا خلال الفترة التي قضاها في السجن و أنه في ضوء كل هذه الوقائع "استحق العفو عن جدارة".

واعترف بيهيننا أثناء محاكمته بأنه بدلا من أخذ الأسير إلى المنزل كما كانت الأوامر قام بأخذه إلى طريق للسكك الحديدية حيث جرده من ثيابه و قام باستجوابه تحت تهديد السلاح حول قنبلة انفجرت على جانب طريق راح ضحيتها جنديين أمريكيين.

وادعى بيهيننا أنه أطلق النار على الأسير بعد أن توجه نحوه وظن بأنه سيحاول الاستيلاء على سلاحه.

و كان النائب العام لولاية أوكلاهاما، مايك هنتر، طلب لأول مرة إصدار عفو عن بيهيننا في فبراير/ شباط 2018 وكرر طلبه قبل نحو شهر مشيرا إلى اعتقاده بان إدانة بيهيننا كانت غير مبررة بسبب تعليمات هيئة المحلفين الخاطئة وفشل المدعين العامين في تسليم الأدلة التي تدعم ادعاء الدفاع عن النفس.