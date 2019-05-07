ماكرون يعرب عن "قلقه البالغ" من التصعيد في إدلب ويرفض أي خيار عسكري

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء في تغريدة عن "قلقه البالغ" حيال "تصعيد العنف في إدلب السورية" حيث أدت "ضربات للنظام وحلفائه، بما في ذلك على مستشفيات، إلى مقتل عدد كبير من المدنيين في الأيام الأخيرة".

وأضاف ماكرون "الوضع الإنساني في سوريا حرج وأي خيار عسكري ليس مقبولاً. نطلب وقف أعمال العنف وندعم الأمم المتحدة لصالح حلّ سياسي لا بد منه".

واستهدفت ضربات جوية وقصف مدفعي للنظام وحليفته روسيا الثلاثاء منطقة خفض التصعيد في سوريا، غداة معارك عنيفة في تصعيد هو الأعنف على المنطقة في عامين، ما دفع مئات الآلاف من المدنيين إلى مغادرة منازلهم.

وقُتل 53 شخصا على الأقل منذ الاثنين في مواجهات بين قوات النظام وفصائل المعارضة التي تسيطر على محافظة إدلب.

ومع تجدد أعمال العنف، نزح أكثر من 150 ألف شخص منذ شباط/ فبراير من المنطقة، بحسب الأمم المتحدة.