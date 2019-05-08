العاهل السعودي يعين رئيساً جديداً للطيران المدني

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بتعيين رئيس جديد لهيئة الطيران المدني بعد أزمة كبيرة طالت مطارات المملكة تخللها تأخر رحلات وازدحام كبير.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الأربعاء، صدر أمر ملكي بتعيين عبد الهادي المنصوري، رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

وفي يناير/ كانون ثان الماضي، صدر أمر ملكي بإعفاء رئيس الهيئة السابق عبد الحكيم بن محمد التميمي، من منصبه دون تكليف بديل له.

وجاء الأمر الملكي بعد ساعات من إعراب الخطوط الجوية السعودية عن أسفها لعملائها عن تأخير للرحلات المجدولة خلال الأيام الماضية.

وأكدت الخطوط الجوية في بيان أن ما حصل كان ظرفًا استثنائيًا يعود للأوضاع التشغيلية غير الاعتيادية التي أثرت على مسار بعض الرحلات خلال الأيام الماضية.

ووفق تقارير صحفية محلية، وقع تكدس المسافرين في مطار الملك عبد العزيز في جدة ومطار الملك خالد في الرياض، حيث وصل تأخير بعض الرحلات إلى 8 ساعات، كما تم إلغاء العديد منها.

وانتقد مغردون سعوديون هذا التأخر بشدة، بينما طالب البعض باللجوء إلى خطوط أخرى لاستكمال رحلاتهم.

وقبل تعيينه، شغل المنصوري وفق فضائية "العربية" السعودية، منصب نائب وزير النقل، وسبق أن عمل في عدة مناصب منها: وكيلاً لوزارة الصحة للموارد البشرية، ومستشاراً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ومديراً للموارد البشرية.