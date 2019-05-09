الحشد الشعبي ينسحب من أغلب مناطق قضاء تلعفر

قال مصدر عسكري عراقي اليوم، الخميس، إن فصائل في الحشد الشعبي، انسحبت بأمر من القيادة العسكرية الاتحادية من مناطق انتشارها جنوب وشرق وغرب قضاء تلعفر غرب الموصل مركز محافظة نينوى (شمال).



وأضاف النقيب كريم العبيدي، أن "قوات الحشد الشعبي انسحبت من مناطق قضاء البعاج وجنوب قضاء سنجار وناحية القيروان وصولا الى منطقة تل عبطة وهي مناطق تقع جنوب وجنوب شرق وجنوب غرق قشاء تلعفر غربي مدينة الموصل".



وتابع العبيدي أن "وحدات من الفرقة الـ20 في الجيش تسلمت الملف الأمني كاملا في المناطق التي انسحبت منها قوات الحشد الشعبي"، لافتا الى ان "القرار صدر من القيادة العسكرية في بغداد".



وكانت فصائل الحشد الشعبي قد انسحبت في تشرين الاول/أكتوبر 2018 من مركز قضاء تلعفر غربي مدينة الموصل شمالي البلاد، وسلمت إدارة الملف الأمني إلى الاجهزة المختصة.



وأعلن رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، في 31 أغسطس / آب 2017 تحرير قضاء تلعفر ومحافظة نينوى بالكامل من سيطرة "داعش".



لكن التنظيم لا يزال يمتلك خلايا نائمة في أرجاء العراق، وبدأ يعود تدريجيا إلى أسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة، ضمن حرب العصابات كان يتبعها قبل اجتياحه ثلث مساحة العراق، صيف 2014.