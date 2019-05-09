"ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي يقتل 7 مدنيين شاركوا في مظاهرة ضده بدير الزور

قُتل 7 مدنيين في هجوم لتنظيم "ي ب ك- بي كا كا" الإرهابي على بلدة الشحيل في ريف دير الزور شرقي سوريا التي شهدت في الأيام الماضية مظاهرات حاشدة ضد المنظمة.

وكانت العديد من المظاهرات خرجت في البلدة المذكورة وعدد من البلدات الأخرى بريف دير الزور طالبت بإنهاء احتلال "ي ب ك" للمنطقة، ووقف سرقتها لمواردها وعلى رأسها النفط.

وأفادت مصاد محلية أن عناصر المنظمة هاجموا في وقت متأخر من ليل الأربعاء-الخميس بلدة الشحيل، بمساندة من طائرات التحالف الدولي وقاموا باستهداف كل من وجدوه خارج منزله، ما أسفر عن مقتل 6 مدنيين.

وأوضحت المصادر، أن أهالي البلدة خرجوا مظاهرات حاشدة صباح اليوم الخميس استنكارا لهجوم "ي ب ك" رد عليها عناصر المنظمة الإرهابية بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل مدني وجرح 3 آخرين.

وأشارت المصادر أن المتظاهرين قاموا بإحراق مقر للمنظمة في البلدة واضرام النار في العجلات في الشوارع الرئيسة.

ولا يزال التوتر سائداً في البلدة حتى ظهر اليوم الخميس.

وتقدمت "ي ب ك"، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، في ريفي دير الزور الشرقي والشمالي في منتصف عام 2017، واستكملت السيطرة عليهما مطلع آذار/ مارس الماضي، بعد طرد تنظيم "داعش" الإرهابي منها.

يشار أن ريف دير الزور الشرقي يضم أكبر حقول للغاز والنفط في سوريا، وتستولي المنظمة على تلك الحقول وتبيع إنتاجها لصالح قياداتها.