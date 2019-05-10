الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا ويصيب 30 آخرين على حدود القطاع

قتلت قوات الجيش الإسرائيلي شابا فلسطينيا، وأصابت 30 آخرين، مساء الجمعة، بعد أن أطلقت الرصاص والغاز المسيل للدموع على المشاركين في مسيرات "العودة" السلمية، شرقي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إن "الشاب عبد الله عبد العال (24 عاما) استشهد جراء إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، شرقي مدينة رفح".

وأوضحت الوزارة كذلك، أن 30 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال ومُسعف، أصيبوا بجراح مختلفة شرقي القطاع جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين"، دون أن تشير إلى طبيعة الإصابات.

وشارك فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، في مسيرات العودة الأسبوعية التي تُنظم قرب السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، منذ نهاية مارس/آذار 2018.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.