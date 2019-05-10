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غرق 70 مهاجرا غير شرعي وإنقاذ 16 آخرين قبالة السواحل التونسية

ديلي صباح ووكالات
تونس
نشر في 10.05.2019 15:58
آخر تحديث في 10.05.2019 23:44
أرشيفية- أسوشيتد برس أرشيفية- أسوشيتد برس

لقى 70 مهاجراً غير شرعي مصرعهم إثر غرق قارب كان يقلهم قبالة السواحل التونسية. فيما تم إنقاذ 16 شخصاً آخرين.

وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إنه "تم تسجيل وفاة 70 شخصا على الأقل من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، قبالة المياه الإقليمية وعلى مستوى محافظة صفاقس"، جنوبي البلاد.

ووفق المصدر ذاته فقد تم إنقاذ 16 آخرين على متن القارب نفسه الذّي يرجح أن يكون انطلق من ليبيا.

وتمت عملية الإنقاذ عن طريق مراكب صيد كانت قريبة من المنطقة التي شهدت الحادث.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل بشأن العدد الكلي لمن كانوا على متن القارب الغارق، لكنها قالت إن عملية انتشال الجثث لا تزال متواصلة حتى الساعة (13:10تغ) من قبل وحدات جيش البحر، وهو ما يجعل عدد الوفيات المسجلة مرشحا للارتفاع.

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