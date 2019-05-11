رئيس كتلة برلمانية يحث تركمان العراق على زيادة الإنجاب

حث رئيس الجبهة التركمانية العراقية، النائب ارشد الصالحي، شباب "المكون" على زيادة إنجاب الأطفال، نظرا لانخفاض نسبة مواليدهم، رغم الظروف الاقتصادية التي يمرون بها.

وقال الصالحي في تصريح ادلى به على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باللغة التركمانية، في وقت متأخر من مساء الجمعة، إنه "وان كانت الظروف المعيشية صعبة اليوم على الجميع ان يزيد من عدد الأطفال"، وتابع: "إننا بحاجة الى زيادة عدد نفوسنا".

وأوضح الصالحي، ان عدد أفراد العوائل التركمانية بالماضي كانت لا تقل عن 10 للأسرة الواحدة، "لذلك يجب على شبابنا أن لا يكرروا أخطاء من لم يقم بزيادة عدد أفراد أسرته"، في إشارة إلى انخفاض نسبة المواليد الجدد بين التركمان.

والتركمان ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والكرد، ويتركز وجودهم في مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية واقليم الشمال فضلا عن قضاء تلعفر غرب الموصل.

ولا توجد أرقام رسمية لعدد التركمان في العراق، لكن مسؤولين منهم يقولون إنهم يشكلون نحو 7 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 33 مليونا.