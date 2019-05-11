وفد عراقي يصل الكويت لبحث أعمال اللجنة الوزارية العراقية الكويتية المشتركة

غادر وفد عراقي يضم 15 مسؤولا، السبت، إلى الكويت على رأسه وزير الخارجية محمد علي الحكيم الذي يترأس على مدى يومين أعمال اللجنة الوزارية العراقية الكويتية المشتركة.

جاء ذلك وفق ما أوردته وزارة الخارجية العراقية في بيان لها.

وأضاف البيان: "مِن المُؤمَّل أن يلتقي الحكيم أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح وعددا من المسؤولين".

ويرافق الحكيم في زيارته للكويت كل من رئيس هيئة الاستثمار سامي الأعرجي، ورئيس صندوق إعمار العراق مصطفى الهيتي، حسب المصدر ذاته.

كما يضم الوفد العراقي وكلاء وزارات كلّ من المالية، والداخليّة، والنقل، والإعمار والإسكان، والكهرباء، والرياضة والشباب، ورئيس هيئة المنافذ الحدوديّة كاظم العقابي، وممثلي وزارات الدفاع، والنفط، والعدل، والثقافة والسياحة والآثار، وسلطة الطيران المدني.

وحسب البيان، من المتوقع أن يناقش الوفد العراقي "عدداً من القضايا، والملفات المشتركة بين البلدين، وسبل تفعيل ما يتمّ الاتفاق عليه عمليّاً بما يساهم في تعزيز علاقات العراق مع جيرانه، والمنطقة".

واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما عام 2003 في أعقاب إسقاط النظام العراقي السابق على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة.

وكان النظام العراقي السابق برئاسة صدام حسين غزا دولة الكويت عام 1991 واعتبرها المحافظة الـ19 لبلاده، فيما تدخل التحالف الدولي بقيادة واشنطن بعد أشهر وأنهى عملية احتلال الكويت بمعركة عاصفة الصحراء.