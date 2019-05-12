إسرائيل تعيد فتح معبري غزة بعد إغلاقهما إثر هجومها على القطاع

أعادت إسرائيل الأحد فتح معبريها مع قطاع غزة المحاصر بعدما أغلقتهما على وقع التصعيد في وقت سابق هذا الشهر، وفق ما أفادت مسؤولة في وزارة الدفاع.

وأفادت الناطقة باسم "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية والتي تشرف على المعابر أنه تم فتح معبري إيريز (بيت حانون) المخصص للأشخاص، وكرم أبو سالم (كيريم شالوم) المخصص للبضائع مع غزة.

وقتل 25 فلسطينياً وأربعة إسرائيليين في الغارات الإسرائيلية والاشتباكات التي تواصلت ليومين وانتهت بهدنة مؤقتة الاثنين.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن إسرائيل وافقت على تخفيف حصارها المفروض منذ عقد على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس مقابل التهدئة.

ولم تؤكد إسرائيل الاتفاق علنا لكنها رفعت الجمعة الحظر الذي كانت تفرضه على قوارب الصيد الفلسطينية قبالة غزة.