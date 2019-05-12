عُمان تفتتح سفارتها في بغداد بعد إغلاق دام 29 عاما

أعلنت سلطنة عُمان، الأحد، إعادة فتح سفارتها في العاصمة العراقية بغداد، بعد إغلاق دام نحو 29 عامًا.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، أن السلطنة "قررت إعادة فتح سفارتها في بغداد لاستئناف عملها الدبلوماسي".

وأشارت إلى أن القرار يأتي "انطلاقاً من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين".

والجمعة، تسلم وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، رسالة من نظيره العمانيّ يوسف بن علويّ يُعرب فيها عن عزم سلطنة عُمان إعادة افتتاح سفارتها، واستئناف عمل بعثتها الدبلوماسية لدى بغداد، وفق بيان للخارجية العراقية.

وذكر البيان، وقتها أن "العراق يعتقد أن قرار السلطنة بإعادة افتتاح سفارة لها لدى بغداد يشير إلى تطور إيجابيٍّ في الحضور العربي، ويساهم في تعزيز العمل المشترك".

وانقطعت العلاقات بين العراق ودولي الخليج العربي، جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990، غير أن العلاقات بدأت تتحسن بعد عقود من التوتر.

واستأنفت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2015.

وتشهد العلاقات بين العراق وسلطنة عُمان تطوراً ملحوظاً منذ سنوات، حيث يقول الطرفان إنهما يسعيان إلى "اتباع سياسة الحياد" من ملفات إقليمية مختلفة.