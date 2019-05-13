إيران لا تستبعد ضلوع طرف ثالث في حادث استهداف سفن بالخليج

قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الإسلامي الإيراني حشمت الله فلاحت بيشة، إنه لا يستبعد ضلوع طرف ثالث في حادث مرتبط باستهداف سفن بالخليج.

جاء ذلك في تصريح لحشمت الله فلاحت بيشة لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا)، اليوم الاثنين.

وأعلنت الرياض، الاثنين، تعرض ناقلتي نفط سعوديتين أحدهما كانت متجهة لواشنطن لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات على نحو 70 ميلا من مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي لشحنات النفط العالمية.

وجاء إعلان الرياض، بعد ساعات من تأكيد الخارجية الإماراتية، الأحد في بيان أن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات (لم تحددها)، تعرضت لعمليات تخريبية (لم توضح تفاصيلها) قرب المياه الإقليمية، باتجاه ميناء الفجيرة البحري، بعد وقت قصير من نفي أبو ظبي تعرض مينائها لإنفجارات.

وقال بيشة، إنه "لا توجد دولة بقدر إيران ملتزمة بأمن المنطقة منذ توقيعات الاتفاقيات الأمنية في التسعينيات"، متوقعا "تورط دولة ثالثة في تفجيرات ميناء الفجيرة لزعزعة الأمن في المنطقة"، بينما تنفي أبو ظبي وجود انفجارات وتتحدث عن عمليات تخريبية.

وأضاف: "يجب أن يكون هناك خط أحمر بين إيران والولايات المتحدة في إدارة التغيير حتي لا تثير أطراف ثالثة الأزمة وطهران أدانت هذه التفجيرات وذكرت أنه ينبغي كشف أبعاد الحادث".

وفي وقت سابق اليوم، طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سيد عباس موسوي بالكشف عن ملابسات حادث التخريب، مؤكدا أنه "يبعث على القلق والأسف".

ومطلع الأسبوع الحالي، أعلنت الولايات المتحدة نشر حاملة طائرات وقاذفات استراتيجية في الشرق الأوسط، إثر ورود "مؤشرات على وجود خطر حقيقي من قبل قوات النظام الإيراني".



ووسط توتر شديد بين واشنطن وطهران، نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، عن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، قوله إنه "من المهمّ أن تفهم إيران أن أي هجوم على المصالح الأمريكية سيواجه بالرد المناسب".



وشهد مضيق هرمز الشريان الرئيسي لنقل الطاقة بالعالم، حربا كلامية بين طهران واشنطن ودول خليجية، عقب تهديد إيراني بغلقه عقب تحرك أمريكي لإنهاء الإعفاءات من صادرات النفط الإيرانية ضمن العقوبات الأمريكية ضدها.