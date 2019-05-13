تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لهجوم تخريبي قرب المياه الإقليمية الإماراتية

أعلنت الرياض، الاثنين، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، في بيان، إن "الاعتداء الذي تم الأحد يستهدف تهديد حرية الملاحة البحرية وأمن الإمدادات النفطية للمستهلكين في أنحاء العالم كافة"، دون أن يتهم أحدا.

وأوضح أن "إحدى الناقلتين كانتا في طريقها للتحميل بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة، ومن ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء أرامكو السعودية".

وتابع "لم ينجم عن هذا الهجوم ولله الحمد أي خسائر في الأرواح أو تسرب للوقود في حين نجم عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين".

وأمس قالت الخارجية الإماراتية، في بيان إن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات، تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية، باتجاه ميناء الفجيرة البحري، الذي يقع على الساحل الشرقي للإمارات (70 ميلاً بحرياً عن مضيق هرمز).

وأضافت أنه "جار التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها".

ولم يوضح البيان تفاصيل تلك الجنسيات، غير أنه جاء بعد بيان أول للإمارات ينفي تعرض ميناء الفجيرة لانفجارات.

ومطلع الأسبوع الحالي، أعلنت الولايات المتحدة نشر حاملة طائرات وقاذفات استراتيجية في الشرق الأوسط، إثر ورود "مؤشرات على وجود خطر حقيقي من قبل قوات النظام الإيراني".

ووسط توتر شديد بين واشنطن وطهران، نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، عن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، قوله إنه "من المهمّ أن تفهم إيران أن أي هجوم على المصالح الأمريكية سيواجه بالرد المناسب".

وتعليقا على حوادث السفن التخريبية، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سيد عباس موسوي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) الاثنين تلك الحوادث بأنها "تبعث على القلق والأسف"، داعيا لتوضيح أبعاد الحادث.



وحذر موسوي من "أي محاولة ضارة من قبل المتآمرين لتقويض الاستقرار والأمن في المنطقة"، داعيا "دول المنطقة إلى أن تكون في حالة تأهب لأي مغامرة من قبل عملاء أجانب

وشهد مضيق هرمز الشريان الرئيسي لنقل الطاقة بالعالم، حربا كلامية بين طهران وواشنطن ودول خليجية.

ومؤخرا، هددت إيران بإغلاق المضيق بالتزامن مع تحرك أمريكي لإنهاء الإعفاءات من صادرات النفط الإيرانية ضمن العقوبات الأمريكية ضدها.

ويعتبر تأمين منطقة الخليج، التي تمر عبر مياهها قرابة نصف الإمدادات النفطية للعالم، أحد مهام الأسطول الأمريكي الخامس المتواجد في البحرين.