وزير الخارجية البريطاني يحذر من نشوب حرب "غير مقصودة" بين إيران والولايات المتحدة

حذر وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، الإثنين، من مخاطر نشوب حرب "غير مقصود" بين الولايات المتحدة وإيران في ظل التوتر القائم بين البلدين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير البريطاني من بروكسل خلال الاجتماع الوزاري للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، صباح اليوم، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي إكسبرس" المحلية.

وقال هنت: "أجرينا محادثات جيدة مع (وزير الخارجية الأمريكي) مايك بومبيو أثناء تواجده في لندن الأسبوع الماضي. نحن قلقون للغاية من خطر حدوث تصعيد وصراع غير مقصودين من كلا الجانبين".

وتابع: "لهذا سنقوم بمشاركة هذه المخاوف مع نظرائنا الأوروبيين".

ويأتي تحذير هانت بعد يوم من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن تجارية، بينها ناقلتا نفط سعوديتان، إلى "عمل تخريبي" أثناء مرورها في الخليج العربي قرب شواطئ إمارة الفجيرة، دون أن توجه اللوم في الحادث لأي بلد أو جهة.

كما يأتي وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في الأيام الأخيرة بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.