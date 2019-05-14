"البنتاغون": وكلاء إيران وراء استهداف قطاع النفط الخليجي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، الثلاثاء، إن المعلومات تدل على أن مجموعات مدعومة من إيران، وراء "عمليات تخريب" تستهدف قطاع النفط الخليجي.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، عن مصدر بالوزارة "لم تسمّه"، قوله: لقد "تعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب، الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، إلى هجوم بطائرات من دون طيار، في وقت سابق الثلاثاء".

وأضاف المصدر، أن "المعلومات الأولية تدل على أن مجموعات مدعومة من إيران وراء عمليات التخريب".

وقبل ساعات، أعلن الحوثيون إطلاق 7 طائرات مسيرة، وتنفيذها هجمات طالت منشآت حيوية سعودية، بحسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.

وأوقفت "أرامكو"، الضخ في خط الأنابيب حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة، لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي.

والاثنين، أعلنت الرياض تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وسبق إعلان الرياض، بيان لوزارة الخارجية الإمارات، قالت فيه إن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات، تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية، باتجاه ميناء الفجيرة البحري.