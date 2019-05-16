الخارجية السعودية تتهم إيران باستهداف منشآت نفطية في المملكة

قال وزير الشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، الخميس، إن استهداف منشآت في بلاده يؤكد أن جماعة الحوثي جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم، عقب إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن (تقوده السعودية) تنفيذ عمليات جوية على عدد من الأهداف العسكرية للحوثيين في صنعاء.

وأوضح الجبير أن "الحوثي جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني ويأتمرون بأوامره، وأكد ذلك استهدافه منشآت في المملكة".

وتابع: "الحوثي يؤكد يوماً بعد يوم بأنه ينفذ الأجندة الإيرانية ويبيع مقدرات الشعب اليمني، وقراراته لصالح إيران".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تنفيذ عدة ضربات جوية على قواعد ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

والثلاثاء الماضي، قالت السعودية إن طائرات مسيرة مسلحة هاجمت محطتين لضخ النفط لكن الامدادات لم تتوقف. وأعلن الحوثيون المسؤولية عن الهجمات.