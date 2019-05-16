هز انفجار ضخم مقر ما يسمى "مركز الأمن العام" لمدينة منبج الخاضعة لسيطرة منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية، شرقي محافظة حلب شمالي سوريا، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المنظمة.

وأفادت مصادر محلية، للأناضول، أن المركز المستهدف يقع في مركز المدينة، معربة عن اعتقادها أن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة.

وأشارت المصادر أن الانفجار أسفر عن وقوع 5 عناصر في صفوف عناصر المنظمة بين قتيل وجريح، على الأقل، إلى جانب خسائر كبيرة في بناء المركز.

وأوضحت المصادر أن مروحيات تابعة للتحالف الدولي حلقت لوقت طويل في سماء المنطقة إثر الانفجار.

وتسيطر "ي ب ك" الإرهابية على مدينة منبج منذ آب/ أغسطس من عام 2016.