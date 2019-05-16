قادة الاحتجاجات في السودان يبحثون تعليق التفاوض مع المجلس العسكري

قال مصدر مطلع في قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان؛ الأربعاء، إنهم يبحثون تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، في ظل تكرار استخدام العنف ضد المعتصمين في العاصمة الخرطوم.

وأضاف المصدر، للأناضول، مشترطا عدم نشر اسمه، أن تطورات الأوضاع في الميدان تفيد بعدم جدية المجلس في إكمال الاتفاق النهائي مع قوى التغيير، التي تقود الحراك الشعبي، بشأن إدارة المرحلة الانتقالية.

وأعلن المجلس العسكري، فجر الأربعاء، أنه اتفق مع قوى التغيير على كامل هياكل وصلاحيات أجهزة الحكم خلال الفترة الانتقالية، وهي المجلس السيادي، مجلس الوزراء والمجلس التشريعي، على أن يتم توقيع اتفاق نهائي بشأن المرحلة الانتقالية خلال 24 ساعة.

وتابع المصدر أن المجلس العسكري يحاول فض الاعتصام، أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، وإزالة الحواجز والمتاريس، باستخدام القوة والعنف المفرطين بحق مدنيين سلميين.

وأعلنت لجنة الأطباء المركزية، في بيان، إصابة 14 من المعتصمين، بينها 7 بالرصاص، خلال محاولة قوات "الدعم السريع" (تتبع الجيش) إزالة حواجز ومتاريس، الأربعاء.

وشدد المصدر على ضرورة تسليم المجلس العسكري السلطة إلى حكومة مدنية، بالكيفية المتفق عليها مع قوى التغيير.

وأفاد مراسل الأناضول بأن قوى التغيير أبلغت صحفيين بتأجل اجتماع كان مقررا مع المجلس العسكري، مساء الأربعاء، إلى أجل غير مسمى.

وكان مسلحون أطلقوا الرصاص على المعتصمين، الاثنين؛ فقتلوا ستة أشخاص.